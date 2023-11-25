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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:21

استهداف ‘‘سفينة إسرائيلية‘‘ في بحر العرب قبل تنفيذ الهدنة في غزة

استهداف ‘‘سفينة إسرائيلية‘‘ في بحر العرب قبل تنفيذ الهدنة في غزة
وأفادت مصادر الخاصة أنّ السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.

وتعليقاً على الحدث، ذكر مسؤول قسم الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، أنّه "لم يتمّ تلقّي تأكيد من جهات إسرائيلية حول صحة الحادثة أو ملكية السفينة لإسرائيل".

إلا أنّه، وفي نقله الخبر عن المصدر أضاف تفصيلاً عن الحدث لم تكن قد ذكرته مصادر القناة، وهو أن استهداف السفينة جرى بواسطة مسيّرة انتحارية.

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها ستستمرّ في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقّف العدوان على القطاع.

وكان الإعلام الحربي اليمني قد نشر مشاهد السيطرة على السفينة الإسرائيلية.

ومن جهته، شدّد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، علي القحوم ، على أنّ "عملياتنا الكبرى ضد كيان الاحتلال ستتواصل حتى الانتصار لفلسطين وغزة وزوال إسرائيل مع توسيع العمليات".
مصدر : وكالات
رقم : 1098071
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