الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:12

الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين

الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين
حيث تم الإفراج ضمن صفقة التبادل عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية بينهم 24 امرأة و15 طفلا، ضمن المرحلة الأولى.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيرا من غزة من جانب العدو الصهيوني، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن كيان الاحتلال يخفي أعداد المعتقلين من قطاع غزة وقد يرتكب بحقهم جريمة في أي لحظة، مؤكداً أن كيان الاحتلال اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات الاحتلال الصهيوني، اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنًا مع انتظار الأهالي الإفراج عن الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو من البلدة.

وأضاف المكتب في تصريح مقتضب إن “شرطة العدو سرقت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس، في ظل منع الاحتلال لأي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المقاومة”.

وأكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس في بيان صحفي، أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولة المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها.
مصدر : وكالات
رقم : 1098087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
25 تشرين الثاني 2023
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
25 تشرين الثاني 2023
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
25 تشرين الثاني 2023
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
25 تشرين الثاني 2023
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
25 تشرين الثاني 2023
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
24 تشرين الثاني 2023
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة