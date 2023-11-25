الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين

حيث تم الإفراج ضمن صفقة التبادل عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية بينهم 24 امرأة و15 طفلا، ضمن المرحلة الأولى.



ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيرا من غزة من جانب العدو الصهيوني، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال.



وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن كيان الاحتلال يخفي أعداد المعتقلين من قطاع غزة وقد يرتكب بحقهم جريمة في أي لحظة، مؤكداً أن كيان الاحتلال اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر.



وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات الاحتلال الصهيوني، اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنًا مع انتظار الأهالي الإفراج عن الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو من البلدة.



وأضاف المكتب في تصريح مقتضب إن “شرطة العدو سرقت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس، في ظل منع الاحتلال لأي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المقاومة”.



وأكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس في بيان صحفي، أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولة المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها.