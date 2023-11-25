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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:14

جيش العدو: وصول الأسرى ‘‘الإسرائيليين‘‘ إلى الكيان المحتل

جيش العدو: وصول الأسرى ‘‘الإسرائيليين‘‘ إلى الكيان المحتل
وقال جيش العدو في بيان صحفي بحسب الإعلام الصهيوني: تقوم وحدة نخبة من الجيش وقوة من جهاز الأمن العام الشاباك في هذه الأثناء بمرافقة المختطفين العائدين إلى ديارهم بعد أن تم اجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف: "سنواصل العمل مع كل المؤسسات الأمنية من أجل إعادة جميع المختطفين".

وقالت وسائل إعلام العدو الصهيوني إن الخشية في "إسرائيل" هي من عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة.

وتابع اعلام العدو عن اللواء احتياط إسرائيل زيف: إذا نجحت حماس حالياً في وقف استمرار القتال فقد خرجت منتصرة، موضحاً أن كل الأسرى الصهاينة أُهملوا أو تمت خيانتهم من قبل "الدولة"

وذكرت وسائل إعلام العدو أنه إذا لم تفعل حكومة نتنياهو كل الممكن من أجل إعادة الأسرى سيكون الأمر إهمالاً ثانياً وخيانة ثانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1098089
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