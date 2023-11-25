الهلال الأحمر: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

وقالت الجمعية في بيان لها، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى المعمداني بغزة في اتجاه جنوب قطاع غزة.



وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 تشرين الأول الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.



و تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتداء على المستشفيات والمرافق العامة والبنى التحتية في قطاع غزة، دون الاهتمام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.