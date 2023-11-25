الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:19

إنتاج صاروخين جديدين لمواجهة المسيّرات وصواريخ كروز

إنتاج صاروخين جديدين لمواجهة المسيّرات وصواريخ كروز
وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، في كلمة له، خطونا خطوات كبيرة في مجال بناء السفن. ومن الأمثلة على هذه الإنجازات سفينة الشهيد سليماني والشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري.

وذكر قائد البحرية في الحرس الثوري الخصائص الفريدة لهذا النوع من السفن وقدرتها على التحمل وسرعتها، وأضاف: تم بناء هذه السفن على يد خبراء محليين، وهو أمر غير مسبوق وفريد ​​من نوعه في العالم، وسرعة هذه السفن تبلغ ثلاثة أضعاف سرعة السفن الأمريكية.

وقال الأدميرال تنكسيري في مجال الصواريخ البحرية: إن قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم، تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر.

وأضاف، ان أحدث إنجازات المتخصصين في هذه القوات هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و 17 كلم، والذين وصلا الآن إلى مرحلة الإنتاج وسيتم الكشف عنهما في المستقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1098091
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
25 تشرين الثاني 2023
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
25 تشرين الثاني 2023
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
25 تشرين الثاني 2023
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
25 تشرين الثاني 2023
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
25 تشرين الثاني 2023
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
24 تشرين الثاني 2023
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة