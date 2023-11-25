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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:49

هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي

هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي
وقال هنية في كلمة متلفزة مساء الجمعة: استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته.

وأضاف أن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

وشدد على أن العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية ولكنه فشل في ذلك.

وقال: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة.

وأضاف: خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن.

وأكد التزام حماس بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.

وأعرب عن شكر قطر ومصر، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته .

وشدد على التمسك بوحدة الشعب والأرض والمصير، مشيداً بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع.

وقال: شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده.

وحيّا أهلنا في غزة الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه.

كما وجه التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان ولليمن الشقيق وللمقاومة العراقية التي تشارك في المعركة برجولة وشهامة.

وقال: نقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1098098
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