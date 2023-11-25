القسام يسلم 24 محتجزاً منهم 13 ‘‘إسرائيلياً‘‘ بغزة

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن المفرج عنهم يشملون ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.



كما أكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.



وأكدت وسائل إعلام عبرية أن حركة حماس سلمت 13 أسيراً إسرائيلياً في غزة إلى الصليب الأحمر الذي بدوره سلمهم للجانب المصري، وأنهم يلتقون مع ممثل عن جهاز الشاباك (المخابرات الإسرائيلية).



ومن المقرر نقل الأسرى الإسرائيليين في مروحيات من مصر إلى إسرائيل.



في المقابل، يترقب الفلسطينيون الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل التي تأتي في إطار التهدئة المؤقتة التي رضخ لها الاحتلال بعد 48 يوما من العدوان.



وتجمع عشرات المواطنين قرب سجن عوفر لاستقبال الأسرى المحررين، في حين تسعى قوات الاحتلال لمنع المظاهر الاحتفالية بتحرير الأسرى في القدس والضفة.