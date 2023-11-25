الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:54

في ثاني أيام الهدنة بين حماس و كيان الاحتلال..هذا ما سيحدث

في ثاني أيام الهدنة بين حماس و كيان الاحتلال..هذا ما سيحدث
وأفاد مسؤولو الاحتلال، عن ان "اسرائيل ستفرج اليوم عن 42 اسيرا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 اسيرا تحتجزهم".

وستبدأ سلطات الاحتلال بنقل الأسرى الفلسطينيين من سجني "دامون" و"مجدو" إلى عوفر، وسيتم نقلهم نحو الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت القدس، إلى النقطة الرئيسية في المنطقة المركزية لسجن "عوفر"، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت صباح السبت أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيرا السبت، في اليوم الثاني لاتفاق الهدنة الذي يستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أنه فور وصولهم إلى عوفر سيتم التعرف عليهم من قبل ممثلي منظمة الصليب الأحمر وسينتظرون حتى وصول 14 حتجزا لدى حماس، إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأوضحت أنه عند الحصول على الموافقة على إطلاق سراحهم، سيتم وضعهم على متن حافلة تابعة للصليب الأحمر وسيرافقهم ضباط من الاحتلال ليتم تفريقهم عند نقاط التفتيش ذات الصلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، رسميا الإفراج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر وامريكا، شهد إفراج حماس عن 13 اسيرا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق "إسرائيل" 39 معتقلا من النساء والأطفال.

وتم الافراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الاسرى المحتجزين في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1098102
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
25 تشرين الثاني 2023
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
25 تشرين الثاني 2023
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
25 تشرين الثاني 2023
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
25 تشرين الثاني 2023
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
25 تشرين الثاني 2023
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
24 تشرين الثاني 2023
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة