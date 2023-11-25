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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:04

أولى كلمات المحررات عقب الافراج عنهن: تحية للضيف والقسام

أولى كلمات المحررات عقب الافراج عنهن: تحية للضيف والقسام
وقالت الأسيرة المحررة عقب الافراج عنها برفقة 39 أسيرا وأسيرة، أنا "فخورة بحماس وأحب غزة كثيرا، وفخورة بمحمد الضيف ويحيى السنوار، لأنهما الوحيدان اللذان وقفا بجانبنا".

أما حنان البرغوثي - أم عناد- فقد وجهت كلمة شكرت فيها المقاومة وحركة "حماس" على "إيفائها بوعودها بتحرير الأسيرات"، وقالت "حماس اذا قال فعلت. وسنفرح قريبا بتبييض كافة السجون (الإسرائيلية) رغما عن أنف الاحتلال الإسرائيلي".

ووجهت تحية كبيرة لغزة وأهلها، وعلى تضحياتهم الجسام، وقالت "أطفال غزة لقاؤنا في الجنة والنصر لكم، علمتوا على (أقوى جيش) بالعالم".

وعادت لتشيد بإنجاز المقاومة قائلة "الله ييحي المقاومة، لولاها لما رأينا الحرية وعزتنا بوجودهم. لولا المقاومة ما أفرج عن أسير واحد. وهتفت (هي هي كتائب قسامية)".

بدورها، قالت الأسيرة المحررة تحرير أبو سرية إن "الأسيرات يعشن عذابا كبيرا، وينتظرن الفرج، والحمد لله أننا خرجنا والأمل بات قريبا جدا بخروج البقية".

وأضافت "صمدنا رغم سادية الاحتلال، معتمدين على الله ثم ليقينا بصدق المقاومة، تحية لمحمد الضيف والسنوار والقسام وهنية".

وكذلك وجهت الأسيرة المحررة سجود الطيطي من مخيم بلاطة شرق نابلس التحية الكبيرة للمقاومة، وترحمت على شهداء غزة.

وتابعت "إذا قالت المقاومة كلمة فصدقوها. كنّا حتى قبل الحرب موقنون أننا سننال حريتنا، والحمد لله الذي كتب لنا النصر".

ووصفت الطيطي أوضاع الأسيرات بأنها غير مسبوقة، حيث تم "عزلنا ونخضع لعمليات تفتيش يومية وتخريب كل الغرف".

وبدأ صباح الجمعة سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، حيث دخلت نحو 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح، وهو ما يمثل نحو خُمس احتياجات سكان القطاع في الوضع الطبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه "جرى الإفراج عن 13 من الأسرى المحتجزين في غزة بعضهم من مزدوجي الجنسية، في مقابل الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال".

وأضاف أن "جرى كذلك الإفراج عن 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة".
رقم : 1098111
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