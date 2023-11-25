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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:13

وصول طائرة روسية و4 طائرات عربية إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة

وصول طائرة روسية و4 طائرات عربية إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة
ووصلت طائرات المساعدات إلى مطار العريش المصري من روسيا وعمان والإمارات والسعودية وقطر، قبل نقل حمولاتها برا إلى غزة عبر معبر رفح.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم اليوم السبت الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 رهينة إسرائيلية لدى حركة "حماس".

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

كما يشمل اتفاق الهدنة دخول 200 إلى 300 شاحنة تحمل المساعدات والوقود يوميا إلى القطاع طيلة أيام الهدنة الأربعة.
رقم : 1098113
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