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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:39

في اليوم الأول من التهدئة..انتشال عشرات الجثث من شوارع غزة

في اليوم الأول من التهدئة..انتشال عشرات الجثث من شوارع غزة
ومن المقرر الإفراج اليوم عن 13 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية، مقابل 39 أسيرا فلسطينيا لدى كيان الاحتلال، في الجزء الثاني من الاتفاقية التي تشمل إطلاق سراح خمسين إسرائيليا مدنيا ومن حملة الجنسيات مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وأشارت “وكالة معا” إلى أن طائرات الاستطلاع تغيب عن سماء جنوب قطاع غزة بشكل كامل، فيما تغيب عن سماء مدينة غزة والشمال لست ساعات يوميا.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن فرق الإسعاف تمكنت في اليوم الأول من التهدئة من انتشال عشرات من جثث الشهداء من شوارع غزة والشمال بعد استشهادهم منذ أيام وربما أسابيع طويلة دون أن يتمكن أحد من الوصول إليهم.

وأكملت فرق الإسعاف نقل الجرحى من المشفى الأندونيسي والشفاء إلى مجمع ناصر والمشفى الأوروبي بخان يونس بعد تراجع الدبابات بعيدا عنهما.

وأدخلت مصر نحو 200 شاحنة لغزة، بينها سبع شاحنات تحمل الغاز والسولار، لأول مرة منذ بداية الحرب.

وعاد إلى قطاع غزة 134 مواطنا فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.

وتساهم كمية الوقود في تشغيل المخابز وتدفق المياه إلى منازل المواطنين في قطاع غزة.

ومنع كيان الاحتلال الإسرائيلي النازحين في جنوب القطاع من العودة إلى مدينة غزة وقتلت اثنين وأصابت 15 أثناء محاولتهم العبور عبر طريق صلاح الدين.

ووصلت أعداد قليلة من النازحين من شمال القطاع إلى الجنوب في أول أيام التهدئة.
رقم : 1098121
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