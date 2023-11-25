وزير الدفاع الإيراني: على الأميركيين والأوروبيين مغادرة المنطقة

واشار العميد محمد رضا اشتياني في تصريح له إلى الضغوط الواسعة من مختلف الدول في المجالين السياسي والاقتصادي على الكيان الصهيوني وداعميه، وقال: شعوب المنطقة ستشهد زوال هذا الكيان الغاصب القاتل للأطفال وسيعود الأمن الحقيقي إلى منطقتنا.



وفيما يتعلق بحرب غزة، قال آشتياني: عندما بدأت عملية طوفان الأقصى، فوجئ الكيان الصهيوني في كل المجالات وسقط في مأزق بالكامل، وهذا يعني "هزيمة ثقيلة".



وتابع: تسببت هذه العملية في الانهيار الرسمي لهذا الكيان اللعين بأبعاد مختلفة منها السياسية والعسكرية وغيرها، وشعر الأمريكيون بتهديد جدي من هذا الكيان بالكامل، لذلك، دعموا هذا الكيان كما قامت بعض الدول الأوروبية بمساندتهم أيضا.



وبين آشتياني أن هذه المنطقة مهمة واستراتيجية وحساسة للغاية بسبب عبور خطوط نقل الطاقة البيئية، وقال: إن وجود أمريكا وبعض الدول الأوروبية في المنطقة سيؤدي إلى ردة فعل المنطقة بأكملها بما في ذلك محور المقاومة، أنصح هذه الدول الأجنبية بمغادرة المنطقة وعدم السعي إلى خلق التوتر.



وأشار إلى أخطاء أمريكا الاستراتيجية وسوء تقديراتها، خاصة في المنطقة، وأضاف: لقد ثبت للعالم أجمع أن الكيان الصهيوني كيان مجرم، وأكبر خطأ لأمريكا هو دعم هذا الكيان القاتل للأطفال، ويجب أن يعرفوا أنهم سيدفعون ثمن كل هذه الجرائم.