في خطوة نادرة.. هبوط طائرة قطرية في مطار بن غوريون

وقالت الصحيفة العبرية إن الطائرة تتسع لثمانية ركاب فقط، ومرت بقبرص قبل أن تكمل رحلتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي.



وربطت الصحيفة، بين هبوط الطائرة، وبين غرفة العمليات القطرية التي أنشأت من أجل متابعة مفاوضات تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تتوسط فيها الدوحة، وقالت إنها ربما تريد ممثلين لها في الميدان.



خطوة نادرة من الدوحة

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن طائرة خاصة تقل مسؤولين قطريين وصلت مطار بن غوريون في خطوة وصفتها بالنادرة.



وأضافت أن الطائرة التي تقل مسؤولين قطريين، وصلت قبل ساعات من الإفراج المتوقع عن 14 أسيرا من قبل المقاومة الفلسطينية.



وبعد إتمام الدفعة الأولى من الصفقة التي تضمنت إفراج حماس عن 24 محتجزا بينهم 13 إسرائيليا، مقابل إفراج كيان الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا فلسطينيا، يسود ترقب السبت، للإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة.



وتشمل الدفعة الثانية إفراج الاحتلال عن 42 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن 13 إسرائيليا.



وكانت المفاوضات الأخيرة قد أسفرت عن هدنة مؤقتة لأربعة أيام، تشمل إطلاق أسرى متبادل بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، بدأت الجمعة الماضي.