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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:13

كواليس مقترح السيسي بدولة فلسطينية "منزوعة السلاح"!

كواليس مقترح السيسي بدولة فلسطينية "منزوعة السلاح"!
السيسي، قال صباح الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، إن المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: هناك استعداد لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الطرفين، لكنه لم يوضح لمن هذا الاستعداد، وهل يقصد دولا إقليمية ودولية بجانب كيان الاحتلال الإسرائيلي، أم إنه يتحدث عن مصر.
ولكنه لفت إلى أن "إحياء مسار حل "الدولتين" قد لا يكون مطلوبا، نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية... لكن نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة".

وكان السيسي قد طرح فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع نشر قوات أجنبية أممية أو تابعة للناتو، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد نحو 11 يوما من عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها حركة حماس، بمنطقة غلاف غزة.

ويتلاقى إعلان السيسي، مع توجهات سابقة للاحتلال، بل ويتطابق مع تصريحات سابقة لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 15 حزيران/ يونيو 2009، الذي قال إن ""إسرائيل" تقبل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح".

وهو الخطاب الذي تبناه من قبل رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، بقوله في تشرين الأول/ أكتوبر 2001، إن "الدولة الفلسطينية التي قد يوافق على قيامها يجب أن تلبي ما أسماه احتياجات "إسرائيل" الأمنية وتكون منزوعة السلاح ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة حدودها".

في السياق أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل، أن "ما قدمه السيسي اليوم من مقترح حول دولة فلسطينية منزوعة السلاح هو مقترح قديم، وإعادة إحيائه الآن بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وتسليم غزة لسلطة محمود عباس".

وأضاف أن "حماس، وجودها شرعي في غزة، حيث جاءت بانتخابات شرعية عام 2006، بينما السلطة الفلسطينية ليس لها شرعية"، مبينا أن "تلك الفكرة طرحتها دول أوروبا و"إسرائيل" قبل نحو 20 عاما".
رقم : 1098170
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