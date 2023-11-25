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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:19

من سهل اختطاف الإحتلال مدير مستشفى الشفاء؟!

من سهل اختطاف الإحتلال مدير مستشفى الشفاء؟!
وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية قد تكون سهلت عن غير قصد أو عن علم، اختطاف الجيش الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء المسؤولين الطبيين خلال إجلائهم نحو جنوب قطاع غزة.

وقد أشرفت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي على التنسيق لضمان الإجلاء الآمن للموظفين والمرضى من مشفى الشفاء إلى جنوب قطاع، غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت القافلة واعتقلت عددا منهم.

وبحسب ما ورد، فإن من بين المعتقلين مدير مجمع الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية وذلك بعد أن تم إيقاف قافلة المرضى والطواقم الطبية لأكثر من 7 ساعات وتعريضهم للاستجواب وإساءة المعاملة.

وقبل ذلك بيوم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومرافقًا لأحد المصابين في أثناء نقلهم في قافلة تولت تنسيقها كذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تملك معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل أيام، داعية إلى "احترام حقوقه بالكامل".

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها: إن أبو سليمة اعتقل في 22 نوفمبر الجاري، مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي بقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت أنه تم إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين لكنها أكدت أنها لا تملك معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وطالبت المنظمة بالاحترام التام لحقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية بشكل كامل أثناء احتجازهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في 14 نوفمبر الجاري، مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة بعد حصاره لعدة أيام وقصف مرافقه من بينها مولدات الكهرباء وغرف للعمليات.
رقم : 1098171
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