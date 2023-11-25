الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:33

السعودية.. السلطات تقبض على وافدين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي وتكشف عن جنسيتيهما

السعودية.. السلطات تقبض على وافدين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي وتكشف عن جنسيتيهما
وأوضح "الأمن العام" أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال وكراً لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم".

وأشار "الأمن العام" إلى أن "عدد البلاغات في مناطق المملكة وصل إلى 146 بلاغا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال"، مؤكدا أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة".
رقم : 1098181
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة
أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
25 تشرين الثاني 2023
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
25 تشرين الثاني 2023
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
25 تشرين الثاني 2023
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
25 تشرين الثاني 2023
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
هل فشلت حماس في قطاع غزة؟
25 تشرين الثاني 2023
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
هل أصبح نتنياهو عبئا على بايدن؟
25 تشرين الثاني 2023
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
24 تشرين الثاني 2023
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة