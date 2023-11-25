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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:38

الخارجية الإسرائيلية تنفي انتهاك تل أبيب أيا من شروط اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الخارجية الإسرائيلية تنفي انتهاك تل أبيب أيا من شروط اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وجاءت تعليقات بن دور بعد إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، تأجيل إطلاق سراح المجموعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين.

واشترطت حماس في ذلك أن تقوم إسرائيل بتنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تلك المتعلقة بدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، فضلا عن عدم التزام تل أبيب بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها، بحسب الحركة الفلسطينية.

وقال المتحدث الإسرائيلي لقناة "سكاي نيوز عربية" إن تل أبيب لم تنتهك أيا من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي".

وفي إطار التطورات التي تهدّد بخروج الهدنة عن السيطرة ومعاودة القتال بين الأطراف، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قبل قليل، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن الجيش سيعود للقتال في قطاع غزة بحلول منتصف هذه الليلة حالما لم تنفذ حماس المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى.

وأشارت المصادر إلى وجود تأخير في إطلاق سراح الأسرى، وقالت إن "حماس تلاعبت أمس أيضا في اللحظات الأخيرة، وغيرت مسار نقل الأسرى ونقلتهم خلافا للخطة" المتفق عليها.
رقم : 1098185
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