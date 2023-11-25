أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد القيادي في حركة حماس، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة، مشيراً إلى أن “اتفاق الهدنة لم يكن ليتحقق لولا تصدي المقاومة وإفشالها له في تحقيق أهدافه”.