أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة

وأوضح حمدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت ورصده مراسل موقع "إسلام تايمز
"، أن “هناك فارق كبير بين معاملة المقاومة لأسرى الاحتلال ومعاملة قوات الاحتلال لأسرانا، وكتائبنا ستستكمل إنجاز هزيمة العدو في طوفان الأقصى”، مضيفاً “اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الأبي”.
وكشف حمدان أن “إجبار الاحتلال على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الأسرى ثمرة لبطولة كتائب القسام”، منوهاً أن “طوفان الأقصى ألحق بالاحتلال هزيمة استراتيجية وستستكمل كتائبنا العملية حتى التحرير”.
وتابع “التهديدات الفارغة الصادرة من الاحتلال لن تغير موقفنا،وهتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف شعبنا حولها وحول مشروعها”، منوهاً أن “حماس تؤكد حرصها على تنفيذ وإنجاح اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية ونجدد رفضنا القاطع لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية تحت أي مسمى”.