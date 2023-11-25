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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:42

الخارجية الروسية: أجلينا 762 مواطنا روسيا من أصل 950 من قطاع غزة

الخارجية الروسية: أجلينا 762 مواطنا روسيا من أصل 950 من قطاع غزة
وقالت الوزارة في بيان: "في 25 نوفمبر، وصلت إلى موسكو مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد الأسر الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وبلغ عددهم 105 أشخاص. وفي المجموع، تم إجلاء 762 من أصل حوالي 950 شخصا طلبوا المساعدة في الخروج من قطاع غزة ووصلوا إلى موسكو عبر رحلات جوية خاصة لوزارة الطوارئ الروسية عبر مطار القاهرة”.

وأشار البيان إلى أن فرق وزارة الخارجية الروسية قدمت المساعدة اللازمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في إجراءات عبور الحدود والهجرة ومراقبة الجوازات.

وأكدت الوزارة: "تستمر عمليات الإجلاء. وتبذل البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى جهودا لضمان الإبعاد الآمن والسريع للروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع".

وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.

وفي المجموع العام، وصل أكثر من 750 مواطنا روسيا، منذ 12 أكتوبر، إلى مطار دوموديدوفو على متن 8 رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.
رقم : 1098208
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