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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:55

مقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في النمسا

مقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في النمسا
وأفادت السلطات بأن الطائرة تحطمت بالقرب من منطقة غريناو ام المتال، وتم إطلاق عملية بحث واسعة للعثور على حطامها في منطقة جبلية كانت قد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج. 

وأكدت الشرطة فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي لا يزال سببه مجهولا وكذلك الوجهة النهائية للطائرة. 

ولم يتم التعرف على هوية ضحايا الحادث بشكل فوري.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية نقلا عن موقع شبكة سلامة الطيران أن طائرة ذات محرك واحد من طراز "روكويل كوماندر 112ب" كانت قد أقلعت من مطار بريبرام في الجمهورية التشيكية متجهة إلى ميدولين في كرواتيا.
رقم : 1098210
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