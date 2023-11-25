إيران وتركيا يؤكدان على دعم فلسطين

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث وتبادل التطورات الفلسطينية وبعض القضايا الثنائية.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، أكد أمير عبد اللهيان على ضرورة الوقف الكامل لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وأشار إلى أنه يتعين على إيران وتركيا، إلى جانب الدول الإسلامية الأخرى، اتخاذ موقف أقوى. إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني.



وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه للاتجاه المتزايد للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعرب عن أمله في أنه مع استمرار الدبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، سنشهد تعزيز وتعميق فيمابين. تعاون.



كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تصميم تركيا على مواصلة وقف إطلاق النار في غزة.



كما اعتبر وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا غنية ومتنوعة للغاية، وأعرب عن ثقته في أن استمرار المشاورات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين سيؤدي إلى مزيد من تطوير العلاقات بينهما.