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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:36

رئيسي: أمريكا ليس لها الحق في اتخاذ قرارات لسكان غزة

رئيسي: أمريكا ليس لها الحق في اتخاذ قرارات لسكان غزة
ووصف السيد رئيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، العلاقات بين البلدين بأنها ودية وتاريخية وتقوم على حسن الجوار والقيم الدينية والمصالح المشتركة للشعبين ، وان تعزيز وتحسين مستوى التعاون والعلاقات بين طهران وأنقرة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية تحظى بالاهمية .

واعتبر رئيسي إيران وتركيا دولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي، وأعرب عن أمله في أن يكون التعاون المشترك بين البلدين نموذجا للتفاعل والتعاون بين الدول الإسلامية.

وفي جانب آخر من هذا الاتصال الهاتفي أكد رئيسي أن أمريكا هي قاتلة أهل غزة، ووصف أي تدخل أمريكي في مستقبل غزة بأنه استمرار لجريمة أمريكا.

وفي إشارة إلى تواطؤ وإشراف الأمريكيين على الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمجازر التي ترتكب بحق شعب غزة المظلوم، أكد رئيسي على فضيحة وتلطخ سمعة الحكومة الأمريكية في نظر الرأي العام للشعوب وقال: اليوم شعب غزة، من خلال حماس، باعتبارها حكومة شرعية وقانونية ونابعة من اصوات سكان هذه المنطقة ، يجب أن تقرر لمستقبل ، وليس لأمريكا الحق في التدخل واتخاذ القرارات لشعب غزة، وإن اي اجراء من قبلهم في هذا الصدد محكوم عليه بالفشل.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الطيبة والبناءة بين طهران وأنقرة مؤكدا على المساعي للنهوض بهذه العلاقات الى مستوى متميز واستثنائي.

كما أكد أردوغان استعداد بلاده لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.
رقم : 1098447
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