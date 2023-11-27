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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:38

كتائب القسام تسلم أسرى الاحتلال في قلب مدينة غزة

كتائب القسام تسلم أسرى الاحتلال في قلب مدينة غزة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أوضحت صور ومقاطع فيديو، ظهور كتائب القسام وسط مدينة غزة، بعرض عسكري وعناصر ومركبات أكثر مما جرى عليه الأمر في المرحلتين الأولى والثانية من صفقة التبادل.

وجاء التسليم وسط حضور شعبي عفوي عبر عن احتضانه للمقاومة مقدرًا قدرتها على التحكم في الميدان ومفاجأة الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أنها سلمت مساء الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في ثالث يوم للهدنة الإنسانية التي تستمر إلى غاية غد الاثنين.

وقالت مصادر صحفية، إن عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأنه جرى إدارة العملية بترتيبات أمنية لم يكشف فيها عن موعد ومكان التسليم إلاّ في لحظة الصفر بما شكل مفاجأة للجميع.

وأظهرت مقاطع الفيديو “الالتفاف الشعبي” حول كتائب القسام خلال تسليم المحتجزين للصليب الأحمر الدولي؛ حيث هتف المواطنون في قلب مدينة غزة للمقاومة وكتائب القسام، وسط أجواء من الابتهاج والفرحة.

وتمت عملية تسليم المحتجزين في مركز مدينة غزة “ميدان فلسطين”، وهي آخر نقطة وصلت إليها آليات الاحتلال العسكرية بالمدينة خلال العملية البرية.

وقد ارتكب الاحتلال أولى مجازره بمدينة غزة بمستشفى المعمداني بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها 500 شهيد، وهي لا تبعد أمتار عن موقع عملية التسليم مساء اليوم الأحد.

من جانبه، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها نجحت في تيسير إطلاق ونقل 17 محتجزا إسرائيليا في غزة”.

وفي سياق متصل، وصل المحتجزون الأربعة المفرج عنهم من المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، خارج اتفاق الهدنة؛ وهم 3 تايلنديين وروسي، إلى معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصول 12 إسرائيليا أفرج عنهم من قطاع غزة إلى قاعدة “حتسريم” الجوية.

 
رقم : 1098448
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