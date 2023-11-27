كنعاني: لولا أمريكا لما حدثت حرب غزة

وأوضح كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي ترجمه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، “لقد كانت أميركا دائماً جزءاً من المشكلة الفلسطينية، وليس الحل، وأمريكا كانت في الواقع جزءًا من حرب غزة، بل الحرب بأكملها”.
وأضاف “كان للحكومة الأمريكية القدرة على التأثير على النظام الصهيوني لخلق الردع اللازم ومنع وقوع كل هذه الجرائم في غزة”، مشيراً إلى أنه “على الولايات المتحدة أن تتدارك واقع فلسطين وأن لا ترتكب أخطاء جديدة”.
وفي سياق متصل، ثمن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جهود قطر في تحقيق الهدنة المؤقتة بغزة، داعياً إلى وقف إطلاق نار دائم.