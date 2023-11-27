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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:11

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في نابلس وبيتونا ومخيم العراب

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في نابلس وبيتونا ومخيم العراب
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة، وان جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها أربعة مواطنين وهم: هيثم مسلم من المساكن الشعبية، ويوسف قطناني، وابراهيم قطناني من مخيم عسكر القديم، والأسير المحرر زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا.

وكانت قوة أخرى اقتحمت قرية طلوزة شرق نابلس وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت الشاب اسلام فارس الطالب في جامعة النجاح.

كما اقتحمت قوات قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال يعتقل شابا من بيتونيا

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الفروخ بعد أن اقتحمت منزله وفتشته.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واحتجزت شابا، لم تعرف هويته بعد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت أحد المحال التجارية في المخيم ويعود للمواطن مهدي أبو شريفة، وحطمت محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر نعمة غرب رام الله، ودير دبوان شرق رام الله.

الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم العروب

وفي مخيم العروب، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمالي الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت في أزقة المخيم، داهمت منزل المواطن رامي الطيطي، واعتقلته بعد عملية تفتيش واسعة تخللها الحاق أضرار مادية في المنزل..
رقم : 1098466
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