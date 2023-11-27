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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:12

كنعاني: الفلسطينيون يحددون مستقبل غزة ولا احد غيرهم

كنعاني: الفلسطينيون يحددون مستقبل غزة ولا احد غيرهم
واضاف کنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين بشأن مستقبل غزة وتدخلات أمريكا في هذا الشأن: فيما يتعلق بقضية فلسطين، فإن أمريكا كانت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل في العقود القليلة الماضية، وفي الحرب الأخيرة على غزة، لقد كانت الإدارة الأمريكية في الواقع جزءا من هذه الحرب، بل في الواقع کانت كل هذه الحرب ونعتقد أنه لولا الادارة الأمريكية لما اندلعت هذه الحرب، لأنها كانت تملك القدرة على التأثير على الکیان الصهيوني حتى لا تحدث هذه الحرب وعمليات القتل ضد شعب غزة الأعزل.

وقال إن الأسباب والشواهد تشیر إلى أن الکیان الصهيوني يريد مواصلة المغامرة وعلى المجتمع الدولي منعها ، وتابع : إن الإدارة الأمريكية تريد تحقيق ما لم تحققه في الحرب على غزة عبر مجلس الأمن وعبر الوسائل السياسية، لكن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي طرف بتحقيق أغراض غير مشروعة، ومصير فلسطين سيحدده شعبه.

وأکد قائلا: من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مستقبله، ومن الأفضل للإدارة الأمريكية أن تعتبر من الماضي، وإذا أرادت المساعدة فعليها أن تقدم حلا واقعيا.
رقم : 1098467
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