الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:13

الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة

الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة
وقال الادميرال علي رضا تنكسيري قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية في رسالة بعثها الى الادميرال شهرام ايراني قائد بحرية الجيش الايراني: إن يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني هو تذكير بشجاعة المقاتلين الغيارى والشجعان والأبطال في القوة بحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية وحراسة إيران الإسلامية بأكملها في الحدود البحرية لبلدنا العزيز، واصبحت مصدر عزة وفخر الثورة الإسلامية.

واضاف تنكسيري: اليوم تحولت القوات البحرية التابعة لـ"جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"حرس الثورة الاسلامية" بقبضتيهما الحديدية والمتشابكة، بقيادة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله الله العالي) الى قوات تقدمية ورادعة في الابعاد المختلفة في المنطقة، من خلال قيامهما تأدية رسالتهما الجسيمة في ظل التحول التاريخي الذي يشهده العالم للدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، بحيث اصاب جميع ادعياء القوى العظمى في البحار بالتوتر واليأس.

واضاف: مما لا شك فيه أن السيادة البحرية لإيران الإسلامية اليوم لن تروض وتهدئ المحيطات المضطربة أمام عظمة الشعب الإيراني المسلم العظيم إلا من خلال الوحدة والتعاطف في هذا الطريق المقدس، إننا في البحرية بالحرس الثوري نقف جنباً إلى جنب مع رفاقنا البواسل، ولن نتوقف لحظة واحدة في مسار انتاج القوة والتطور، وسنتوكل على الله ولن نخشى أي قوة غير الله.

وتابع قائلا : وإذ نحيي ذكرى شهداء عمليات مرواريد وغيرهم من شهداء القوة البحرية الشجاعة والمقتدرة، فإنني أهنئ في هذا اليوم سعادتكم ومنتسبي القوة البحرية للجيش وأسرها المحترمة والصابرة، واسأل الله تعالى مزيدا من العزة والشموخ للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل توجهات الامام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) والتدابير الحكيمة للقائد العام لقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).
رقم : 1098468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها
بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها
الادميرال إيراني: بناء المدمرة "ديلمان" رمز لاقتدار بحرية الجيش الايراني
الادميرال إيراني: بناء المدمرة "ديلمان" رمز لاقتدار بحرية الجيش الايراني
27 تشرين الثاني 2023
الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة
الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة
27 تشرين الثاني 2023
"إسرائيل" اسست أكبر بنك للأعضاء البشرية .. من جثامين شهداء فلسطين
"إسرائيل" اسست أكبر بنك للأعضاء البشرية .. من جثامين شهداء فلسطين
27 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصی... ضربة قاضية للکيان الإسرائيلي في ثلاث جولات
طوفان الأقصی... ضربة قاضية للکيان الإسرائيلي في ثلاث جولات
27 تشرين الثاني 2023
وقف العدوان قبل أي شيء.. حماس لن تخلع الزي العسكري
وقف العدوان قبل أي شيء.. حماس لن تخلع الزي العسكري
27 تشرين الثاني 2023
لماذا أخفت "إسرائيل" أسرى غزة عن الصحافة؟
لماذا أخفت "إسرائيل" أسرى غزة عن الصحافة؟
27 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا ليس لها الحق في اتخاذ قرارات لسكان غزة
رئيسي: أمريكا ليس لها الحق في اتخاذ قرارات لسكان غزة
27 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة
أسامة حمدان: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه بالقوة
25 تشرين الثاني 2023
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
رضوخ ‘‘تل أبيب‘‘لوقف إطلاق النار..ثلاثة إخفاقات للكيان الصهيوني بحرب غزة
25 تشرين الثاني 2023
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
إن بي سي نيوز: حياة نتنياهو السياسية انتهت
25 تشرين الثاني 2023
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
تهجير الفلسطينيين وهواجس الأردن المرعبة
25 تشرين الثاني 2023
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
ألف قارب من 40 دولة نحو سواحل غزة.. ‘‘تل أبيب‘‘ في صدمة
25 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" اسست أكبر بنك للأعضاء البشرية .. من جثامين شهداء فلسطين
طوفان الأقصی... ضربة قاضية للکيان الإسرائيلي في ثلاث جولات
وقف العدوان قبل أي شيء.. حماس لن تخلع الزي العسكري
لماذا أخفت "إسرائيل" أسرى غزة عن الصحافة؟