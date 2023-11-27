الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة

وقال الادميرال علي رضا تنكسيري قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية في رسالة بعثها الى الادميرال شهرام ايراني قائد بحرية الجيش الايراني: إن يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني هو تذكير بشجاعة المقاتلين الغيارى والشجعان والأبطال في القوة بحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية وحراسة إيران الإسلامية بأكملها في الحدود البحرية لبلدنا العزيز، واصبحت مصدر عزة وفخر الثورة الإسلامية.



واضاف تنكسيري: اليوم تحولت القوات البحرية التابعة لـ"جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"حرس الثورة الاسلامية" بقبضتيهما الحديدية والمتشابكة، بقيادة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله الله العالي) الى قوات تقدمية ورادعة في الابعاد المختلفة في المنطقة، من خلال قيامهما تأدية رسالتهما الجسيمة في ظل التحول التاريخي الذي يشهده العالم للدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، بحيث اصاب جميع ادعياء القوى العظمى في البحار بالتوتر واليأس.



واضاف: مما لا شك فيه أن السيادة البحرية لإيران الإسلامية اليوم لن تروض وتهدئ المحيطات المضطربة أمام عظمة الشعب الإيراني المسلم العظيم إلا من خلال الوحدة والتعاطف في هذا الطريق المقدس، إننا في البحرية بالحرس الثوري نقف جنباً إلى جنب مع رفاقنا البواسل، ولن نتوقف لحظة واحدة في مسار انتاج القوة والتطور، وسنتوكل على الله ولن نخشى أي قوة غير الله.



وتابع قائلا : وإذ نحيي ذكرى شهداء عمليات مرواريد وغيرهم من شهداء القوة البحرية الشجاعة والمقتدرة، فإنني أهنئ في هذا اليوم سعادتكم ومنتسبي القوة البحرية للجيش وأسرها المحترمة والصابرة، واسأل الله تعالى مزيدا من العزة والشموخ للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل توجهات الامام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) والتدابير الحكيمة للقائد العام لقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).