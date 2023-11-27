الادميرال إيراني: بناء المدمرة "ديلمان" رمز لاقتدار بحرية الجيش الايراني

واوضح الأدميرال إيراني في مراسم انضمام المدمرة "ديلمان" الى القوة البحرية للجيش والتي اقيمت في ميناء انزلي على بحر قزوين (شمال)، أن الحفاظ على الأمن البحري في الخليج الفارسي وبحر قزوين هو من مسؤولية الجيش وجميع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وقال" ان الأعداء حاولوا دوما اختراق الجمهورية الإسلامية عبر البحار، لكن القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر قزوين لن تسمح لأعداء البلاد بتنفيذ هذه المؤامرة.



وأشار إلى بناء المدمرة "ديلمان" وانضمامها إلى القوة البحرية للجيش، وقال: إن المدمرة "ديلمان" هي رمز اقتدار القوة البحرية والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، والتي تم تصنيعها من قبل العلماء الإيرانيين الشباب المقتدرين.



واعتبر قائد القواة البحرية للجيش أن بناء المدمرة "ديلمان" في ظروف الحظر القاسية يظهر القدرات العلمية الكبيرة للعلماء الإيرانيين وأضاف: المدمرة "ديلمان" لديها القدرة على حمل جميع أنواع المروحيات والقيام بالملاحة البحرية في الظروف الجوية السيئة، وهو أمر قل نظيره في المنطقة وحتى في العالم.



وشدد إيراني على ضرورة الاهتمام بتحديث المعدات البحرية وبناء أنواع مختلفة من السفن في الجيش، وقال: إن المدمرة "ديلمان" لديها القدرة على استضافة القوات الخاصة والرماة والمشاة من أجل التعامل مع التحديات ويمكنها ضمان الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر قزوين.



وتطرق الى دور بحر قزوين في تنمية صادرات البلاد ونموها الاقتصادي في مختلف المجالات، وقال: ان محافظة جيلان وبحر قزوين يقعان في منطقة القطب الاقتصادي والاستراتيجي، وإنضمان المدمرة "ديلمان" إلى الاسطول العسكري للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش من الضروريات، لأن أمن بحر قزوين يتحقق من خلال الأسطول الشمالي.