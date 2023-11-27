بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها

إسبانيا (إسلام تايمز) - أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من برشلونة، أن اسرائيل تعدت حدود الدفاع عن النفس، وحولت قطاع غزة إلى ركام وهو أمر غير مقبول ويجب إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع بشكل دائم.