بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها

وقال بوريل في تصريحات ترجمها موقع "إسلام تايمز
"، إنه "لايمكن السماح الى اسرائيل باعادة احتلال قطاع غزة او تهجير سكانه"، مضيفاً "تخصيص إسرائيل أموال جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير القانونية خلال الحرب أمر مروع".
ولفت بوريل إلى أن "كل المستوطنات التي بنيت في الضفة الغربية غير قانونية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مبيناً "بناء المستوطنات لا علاقة له بالدفاع عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمناً".
وشدد بوريل على أن "إنهاء وجود حماس في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع هو الحل الأمثل للوضع الراهن"، مؤكداً أن "حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها، وهي قوة عسكرية في غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل لن يحقق الأمان في المنطقة".
وتابع "يجب على حماس الا تعود إلى غزة كقوة عسكرية وسياسية مرة أخرى ويجب ألا تقوم إسرائيل بالسيطرة على غزة، ولا يمكن السماح للمتطرفين بوضع جدول اعمالهم".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن "الطريق من أجل تحقيق السلام بعيد ولكنه ليس أمرا لا يمكن تحقيقه، ويجب إيجاد السبل لتطبيق حل الدولتين"، مقدماً شكره إلى مصر و قطر على جهودهما في التوصل إلى هدنة في غزة.
ولفت بوريل "ربما تستمر الهدنة في غزة بضعة أيام أخرى لكننا بحاجة إلى تثبيت وقف اطلاق النار".