اللواء باقري: ضم المدمرة ديلمان يدخل في اطار تسيير الدوريات حول الأرض

وقال اللواء باقري في كلمة القاها خلال مراسم ضم المدمرة المحلية الصنع "ديلمان" للمنطقة البحرية الرابعة لاسطول الشمال ان ضم مدمرة دماوند للأسطول البحري الايراني يدخل في اطار المهمة الكبيرة للقوات البحرية الايرانية في تسيير دوريات استراتيجية حول الكرة الارضية.



واضاف: "الحمد لله لدينا علاقات عسكرية ودية وشاملة مع جميع الدول الساحلية على بحر قزوين، ومن هذا المنبر وفي حفل اليوم نعلن رسالة السلام والصداقة لهذه الدول من جديد".



وأوضح مراحل بناء مدمرة ديلمان على يد الشباب والخبراء الإيرانيين، مضيفا: "تم تصميم هذه المدمرة وغيرها من قدراتنا البحرية في شمال البلاد لتوفير السلام والأمن للأساطيل التجارية، وللتعامل مع الإرهابيين والحوادث المستقبلية المحتملة".



وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "إن قوة الردع والأمن المستدام تعتمد على قدرة القوات المسلحة وجاهزيتهم، وتلعب القوة البحرية بوجودها في البحار دوراً مهماً في ردع الأعداء بشكل مستدام وقوي".



وتابع: "ان حقيقة أعدائنا هي ما نراه اليوم في غزة والظلم الكبير الذي يتعرض لها النساء والأطفال الفلسطينيين وأمريكا المجرمة تدعم هذه الجرائم دون تردد".



وشدد: "لا يردع أي من الأخلاق وحقوق الإنسان والمعايير الدولية، هذا العدو المجرم الهمجي، بل القوة الوطنية والاعتماد على الذات للشعب الإيراني وحده تردع هذا العدو".



ولفت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى ان القوات المسلحة الإيرانية تخضع لعقوبات أمريكا وحلفائها المتغطرسين منذ 45 عاما، ولكن في السنوات الأخيرة وصلت مستوى العقوبات إلى ذروتها، وفي مثل هذه الحالة، فإن بناء مثل هذه المدمرة في مستوى التكنولوجيا العالمية، والتي تم تصنيع جميع أجزائها على يد العلماء والخبراء الإيرانيين، يبعث على الفخر والأمل في النمو والتقدم في المستقبل.



وأوضح: "مع إضافة هذه القدرة إلى القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين، سيكون لدينا أمن أكثر استقرارًا في شمال البلاد وتعاونًا متزايدًا مع الجيوش الأخرى في المنطقة".



وفي جانب اخر من كلمته تطرق اللواء باقري الى احداث غزة وقال ن القدرة العملياتية لحماس ظلت على حالها موضحا بالقول : أن الصهاينة أعلنوا أنهم لن يقبلوا بوقف إطلاق النار دون القضاء على حماس، ولكن بسبب الضغط العملياتي لحماس، اضطروا إلى قبول وقف إطلاق النار، لكن القدرة العملياتية لحماس ظلت على حالها.



يشار الى ان المدمرة "ديلمان" هي المدمرة الخامسة من مشروع موج - فئة جماران، والتي صممتها واشرفت عليها القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.وقد تم بناؤها في مجمع الصناعات البحرية في ايران.وصباح اليوم التحقت بالاسطول الشمالي لبحرية الجيش الايراني.



وهذه المدمرة الإيرانية محلية الصنع، تتمتع بأكثر الانظمة الدفاعية والقتالية تعقيدا بحيث تم تجهيزها بمختلف انواع المعدات والمدافع الثقيلة والرشاشة والطوربيدات .



وعلاوة على ذلك، فإنها تمتاز بقدرة الابحار لمسافات طويلة وبمنظومة مطاردة تخولها انجاز مهام البحث والاكتشاف والتعرف والرصد والمواجهة وتدمير أي تهديدات جوية وسطحية وتحت سطحية إذا لزم الأمر.



كما يعد سطح الطيران الذي يتمتع بالقدرة على الهبوط والإقلاع بالمروحية أحد الميزات التشغيلية المهمة لمدمرة ديلمان.



وتعد المدمرة الإيرانية ديلمان مظهرا آخر من مظاهر قوة الصناعة الدفاعية الايرانية في تلبية احتياجات البحرية الإيرانية وتكشف عن مدى الكفاءة والمهارة التي بلغتها ايران في مجال التصنيع البحري.



وحضر مراسم إلتحاق هذه المدمرة الوطنية للأسطول الشمالي والمنطقة الرابعة لبحرية الجيش الايراني في ميناء أنزلي ، القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي"، وقائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال "شهرام ايراني" وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البلاد.