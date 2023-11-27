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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:24

كوبا تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا: "إسرائيل" يجب أن تعاقب

كوبا تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا: "إسرائيل" يجب أن تعاقب
وفي التفاصيل قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير، في منشور في حسابه على منصة "x" إن كوبا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المتكرر ضد سوريا ولا سيما ضد مطار دمشق.

وأضاف وزير الخارجية الكوبي إن إفلات "إسرائيل" من العقاب عن أعمالها يجب أن ينتهي.

ويوم أمس، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً استهدف مُدرّجات مطار دمشق الدولي الأمر الذي تسبّب بخروجه من الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري إنّ عدواناً إسرائيلياً جوياً استهدف مطار دمشق وبعض النقاط في ريف دمشق بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل.

والسبت، عاد مطار دمشق الدولي إلى الخدمة، وذلك بعد أكثر من شهر على توقّفه بالكامل عن العمل من جرّاء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية.

وتعرّض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتسبّب بتوقّفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشنّ طائرات إسرائيلية عدواناً آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبّب بخروجهما عن الخدمة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا 4 مرات خلال الشهر الماضي، ما تسبّب بخروجه عن الخدمة موقتاً.

وصعّد الاحتلال عدوانه ضد الأراضي السورية منذ أن أطلقت حركات المقاومة في قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ملحمة "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.
رقم : 1098499
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