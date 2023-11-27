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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:56

أعضاء في الكونغرس يؤيدون فرض شروط على المساعدات لـ"إسرائيل"

أعضاء في الكونغرس يؤيدون فرض شروط على المساعدات لـ"إسرائيل"
وأوردت الصحيفة في تقرير لها أنّ "النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، قال: إنّ "وزارة خارجيتنا بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام أي من مساعداتنا بطريقة تنتهك حقوق الإنسان""، موضحًا أنّ هذا "لا يجب أن يقتصر على "إسرائيل"، بل في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قال النائب مايكل تيرنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إنّ "البيت الأبيض كان واضحًا، وأعتقد أنّ سياسة الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن تقليل الخسائر البشرية الفلسطينية التي لا تزال قائمة".

وعندما سُئل تيرنر عمّا إذا كان سيصوّت لمصلحة المساعدات المشروطة لـ"إسرائيل"، قال: "لن أقترح ذلك، لكنني أعتقد أنّه يعكس بدقة السياسة الأميركية" وفق قوله.

وكان موقع "ذا إنترسبت" الأميركي قد ذكر، سابقًا، أنّ مصالح الولايات المتحدة ستتضرّر من خلال رفع كل القيود المفروضة على وصول "إسرائيل" إلى مخزون الأسلحة الأميركي.

وأتى ذلك بعد طلب البيت الأبيض إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخائر التي يُسمح لـ"إسرائيل" بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأميركية المخزنة في "إسرائيل" نفسها.

وفي وقتٍ سابق، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ أكثر من 400 مسؤول أميركي وقعوا رسالة احتجاج على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه "إسرائيل"، ودعمه لها في حربها على قطاع غزة.
رقم : 1098516
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