أول وفد رسمي عربي في غزة!

ودخلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، امس الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، على رأس وفد قطري، في أول زيارة رسمية يشهدها القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل حوالي خمسين يومًا.



ولعبت قطر دورًا أساسيًا في الوصول إلى هدنة في الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وتل أبيب، دخلت اليوم في مرحلتها الثالثة، وسط استقرار أمني نسبيًا يعيشه القطاع الذي تعرض لعدوان مدمر، أسفر عن آلاف الشهداء المدنيين.



والتقت الخاطر بمراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح الذي استشهد عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال العدوان وقدمت له التعازي.



وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استعرض مع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



يذكر أن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يقضي بإطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من سجون الاحتلال وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.