زاخاروفا: روسيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية الجديدة على مطار دمشق الدولي

وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر الهجمات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وندين بشدة الهجوم الاستفزازي الأخير لإسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".



وأضافت: "نحن نطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر".



وتابعت الدبلوماسية: "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عن ذلك من زيادة التوتر الإقليمي".



وفي 26 نوفمبر، قصفت القوات الإسرائيلية مدارج مطار دمشق الدولي، كما هزت انفجارات ضاحيتي المزة والمعضمية بدمشق، وبحسب صحيفة "الوطن"، تم تحويل كافة الرحلات المنتظمة إلى مطاري حلب واللاذقية. ولم يتم بعد تحديد حجم الأضرار الناجمة عن الضربات.



وبدورها أكدت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر في القوات المسلحة السورية أن إسرائيل قصفت المطار عند الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي من هضبة الجولان، ما أدى إلى توقفه عن العمل، واعترضت الدفاعات الجوية السورية معظم الصواريخ الإسرائيلية.