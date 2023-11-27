مساعي تمديد الهدنة في غزة

مساع تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة اذ تقوم العملية المقترحة في صفقة التبادل على معادلتين، يوم إضافي لقاء كل 10 إسرائيليين و3 أسرى فلسطينيين لقاء كل إسرائيليّ واحد وسط ترحيب الطرفين بالتمديد.



في المقابل يبدو ان المقاومة موافقة على تمديد الهدنة وفق شروطها. حماس اكدت انها جادة في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحركة تأكيده موافقتها على تمديد الهدنة بين يومين و4 ايام.



من جهتها اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها منفتحة على جهود الوساطة وقالت ان تمديد الهدنة خاضع لتقييم المقاومة وانها لن تسمح للاحتلال بتغيير شروطها.



وأكدت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.



وقالت المصادر إن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.



وفي السياق افادت مصادر في القدس المحتلة ان حالة من الترقب تسود حيال إمكانية تمديد الهدنة في ظل إعلان حركة حماس رغبتها في ذلك مع تأكيدها البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن حكومته تقبل تمديد الهدنة مقابل إفراج الحركة عن 10 محتجزين خلال كل يوم إضافي.



وتظهر "الوثائق أيضا شاحنة صغيرة بيضاء تحمل أسلحة ومسلحين من حماس. وقد تم دهن السيارة بشكل خاص يرمز إلى الهجوم الذي وقع يوم السبت 7 أكتوبر، لأن نفس المركبات استخدمها مقاتلو حماس لاختراق الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وفيما ترى مصر وقطر ان إطالة أمد الهدنة هو السبيل الوحيد لبدء مرحلة جديدة من التفاوض السياسي، بدا البيت الابيض مهتما باستمرار الهدوء وذلك في ضوء بروز تحفّظات داخله على استئناف عملية الاحتلال العسكرية في غزة.



وقال الرئيس الاميركي جو بايدن: هذا هو هدفي، وهذا هو هدفنا أن يستمر هذا التوقف إلى ما بعد الاثنين حتى نتمكن من الاستمرار برؤية المزيد من المحتجزين يخرجون وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.



ودخلت الهدنة "الإنسانية" المؤقتة يومها الرابع اليوم، بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، وبلغ عدد الشهداء، أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.



ومن خلال صفقة تبادل الأسرى انتزعت المقاومة حرّية الأسرى بالقوّة واسقطت أهداف الاحتلال المعلَنة للعدوان على غزة كما اسقطت مزاعمه بالسيطرة على شمال القطاع وذلك من خلال تسليم كتائب القسام اسرى الاحتلال في قلب مدينة غزة التي شهدت معارك ضارية في الأسابيع الماضية وسط حضور جماهيري واستعراض للقوّة نفّذته الكتائب.



خطوة ارادت من خلالها القسام ايصال رسالة مفادها أنها لا تزال تتحكّم استخبارياً وجغرافياً بشمال غزة وأن عناصرها يستطيعون الظهور كما يريدون وأن المقاومة بخير. الخطوة جاءت ايضا ردا على نتنياهو الذي أجرى جولة استعراضية على أطراف شمال غزة للايحاء بأنه يسيطر على الارض هناك.



