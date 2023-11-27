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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:01

إيران تطالب بإجراء تحقيق حول استخدام "إسرائيل" للأسلحة الكيمياوية في غزة

إيران تطالب بإجراء تحقيق حول استخدام "إسرائيل" للأسلحة الكيمياوية في غزة
و اشار نجفي خلال كلمته، اليوم الاثنين، بالاجتماع السنوي الثامن والعشرين للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، إلى "ارتكاب الکیان الإسرائيلي جميع الجرائم الرئيسية الأربع المحظورة دوليا، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان"؛ مؤکدا بأن "هذه الجرائم تحمل هذا الكيان وداعميه المسؤولية الدولية، وبما يلزم تقديم مرتكبيها ومن يقف وراءها إلى يد العدالة".

وأضاف، ان تصريحات وزير التراث في الکیان الصهيوني الذي طالب استخدام قنبلة نووية ضد اهالي غزة، يثبت خطورة أسلحة الدمار الشامل، وبما يتضمن الأسلحة الكيمياوية التي يختزنها الکیان المحتل، على مستقبل السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا مساعد وزير الخارجية الايراني الى ارغام "إسرائيل"، على الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية دون تأخير ومن دون أي شروط مسبقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الـ 28 للدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، بدا اليوم الاثنين 27 نوفمبر، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي، ويستمر حتى 1 ديسمبر.
رقم : 1098601
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