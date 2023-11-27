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الاثنين 27 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:07

السنوار يتحدث مع الأسرى الإسرائيليين داخل الأنفاق باللغة العبرية

السنوار يتحدث مع الأسرى الإسرائيليين داخل الأنفاق باللغة العبرية
وأضافت الصحيفة أن السنوار تحدث مع الأسرى الإسرائيليين داخل الأنفاق باللغة العبرية وقال لهم "أنتم في مكان آمن".

وعلقت القناة الـ12 العبرية على الحادثة بأنها "أروع قصة في الحرب حتى الآن‌‌.. السنوار مجددا"

وقال مراسل القناة عميت سيغال، "لقد سمعنا العديد من القصص التي لا تصدق، ولكن هذه هي الأروع على الإطلاق.. عندما سمعتها سقط فكي.

وبحسب القناة: "روت إحدى الأسيرات الإسرائيليات المحررات، التي عادت في الأيام الأخيرة من قطاع غزة لعائلتها حادثة وقعت في الأيام الأولى من الأسر، أي الأيام الأولى للحرب، حيث كانت هي والأسرى الإسرائيليين الآخرون محتجزين في نفق عندما شعرت بميزة ما وفتح الباب.

ونقلت القناة عن الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها: "يقف عند الباب رجل ملتحٍ يتحدث إليهم باللغة العبرية الممتازة دون لكنة، اسمه: يحيى السنوار".

وأضافت: "الرجل الذي أمر شخصياً بأحداث 7 أكتوبر، يريد أن يعرف حالة الأسرى الإسرائيليين، فينظر إليهم في النفق ويقول لهم بالعبرية: " مرحبا أنا يحيى السنوار، أنتم في المكان الأكثر أماناً ولن يصيبكم مكروه.

وأشارت القناة إلى أنه تم تسليم القصة من العائلة، والتحقق منها من قبل السلطات التي ستحقق فيها.
رقم : 1098604
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