موسكو: من المتوقع إجلاء نحو 200 مواطن روسي برفقة عائلاتهم من قطاع غزة

وقالت زاريبوفا: "في الوقت الحالي، ينتظر نحو 200 شخص، من الروس وأفراد أسرهم، الإجلاء من قطاع غزة"، وأضافت، "نذكركم أننا لا ننقل المواطنين الروس فقط، بل أيضا أفراد عائلاتهم الفلسطينيين”.



وقالت السكرتيرة الصحافية للبعثة الروسية، إن معبر رفح البري المخصص لإخراج الأجانب من قطاع غزة ما زال معطلا.



وسبق ان أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وأن إجراءات الإجلاء ستستمر.



وأكدت الوزارة استمرار عمليات الإجلاء، مؤكدة أن البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى تبذل جهودا لضمان الإجلاء الآمن والسريع للروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع.



وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا مساعدتهم على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية حتى الآن.



وفي المجموع العام، وصل أكثر من 750 مواطنا روسيا، منذ 12 أكتوبر، إلى مطار دوموديدوفو على متن 8 رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.