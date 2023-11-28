الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:10

حملات مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ في أوروبا ومحاولة الصهاينة لتصديها

حملات مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ في أوروبا ومحاولة الصهاينة لتصديها
كالعادة، كرر الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية إلى حد بربري، بإرتكاب الجرائم والمجازر في قطاع غزة بهدف تقويض رغبة الفلسطينيين هناك في مقاومة الاحتلال والفصل العنصري،بينما نجحت وبشكل كامل في إظهار طبيعته الاستعمارية المبنية على الإبادة الجماعية أمام العالم أجمع.

وقد دفعت المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، العديد من الحملات المناهضة للصهيونية، لدعم حملة مقاطعته دوليا وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه للمرة الأولى في تاريخ الكيان، خاصة من خلال تنظيم احتجاجات في الشوارع، دعوة إلى قطع علاقات الدول الأوروبية مع الكيان الصهيوني، وعدم التعاون الاقتصادي مع الشركات المرتبطة به، أو حتى مقاطعة البضائع المصنعة من قِبَله في الأراضي المحتلة .

وتهدف أنشطة هذه الحملات، وسط ضغوطات وتحديات قانونية كثيرة من اللوبيات الصهيونية، إلى وقف الهجمات الوحشية وعمليات القتل التي يقوم بها جيش الإحتلال ضد سكان غزة،جاهدة في زيادة الوعي العام للدول الأوروبية بالقضية الفلسطينية من خلال إنتاج محتوى حول جرائم النظام الصهيوني ضد أهل غزة.

وأظهرت حملة المقاطعة أنه من الممكن أن توفر وسيلة فعالة للفلسطينيين ومؤيديهم الدوليين للمساهمة في عزل الكيان والتصدي للدعم الدولي الذي ساعده في الاستمرار من التملص من العقاب.

ومن الواضح أن سلطة الإحتلال مدركة لفعالية هذه الحملة، حيث وصف القادة الإسرائيليين حركة المقاطعة بأنها"تهديدا وجوديا" للوضع الراهن، حيث توقع وزير المالية الإسرائيلي "يائير لبيد" أن تصعيد المقاطعة الأوروبية قد يُكلف الكيان 3.5 بليون جنيه استرليني.

وفي وقت سابق، كان "مايكل أورين"، سفير الكيان السابق بأمريكا، قد قال في مؤتمر السياسيين الصهاينة بأن حملة المقاطعة سوف تتخذ شكلا أوسع نتيجة للمجزرة الإسرائيلية الأخيرة في غزة.

 
مصدر : وكالات
رقم : 1098672
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
28 تشرين الثاني 2023
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
28 تشرين الثاني 2023
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
28 تشرين الثاني 2023
أسلوب حماس في تبادل الأسرى... ما هي الرسائل؟
أسلوب حماس في تبادل الأسرى... ما هي الرسائل؟
28 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ تفاجأت في حرب غزة لكنها لم تستطع قط أن تُفاجئ
‘‘إسرائيل‘‘ تفاجأت في حرب غزة لكنها لم تستطع قط أن تُفاجئ
28 تشرين الثاني 2023
لماذا أخفت "إسرائيل" أسرى غزة عن الصحافة؟
لماذا أخفت "إسرائيل" أسرى غزة عن الصحافة؟
28 تشرين الثاني 2023
حتى بعد مفارقتهم الحياة لم يسلم الفلسطينيون من جرائم الصهاينة
حتى بعد مفارقتهم الحياة لم يسلم الفلسطينيون من جرائم الصهاينة
28 تشرين الثاني 2023
بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها
بوريل: اسرائيل تعدت حدودها وحماس فكرة لا يمكن قتلها
27 تشرين الثاني 2023
الادميرال إيراني: بناء المدمرة "ديلمان" رمز لاقتدار بحرية الجيش الايراني
الادميرال إيراني: بناء المدمرة "ديلمان" رمز لاقتدار بحرية الجيش الايراني
27 تشرين الثاني 2023
الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة
الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة
27 تشرين الثاني 2023
"إسرائيل" اسست أكبر بنك للأعضاء البشرية .. من جثامين شهداء فلسطين
"إسرائيل" اسست أكبر بنك للأعضاء البشرية .. من جثامين شهداء فلسطين
27 تشرين الثاني 2023
طوفان الأقصی... ضربة قاضية للکيان الإسرائيلي في ثلاث جولات
طوفان الأقصی... ضربة قاضية للکيان الإسرائيلي في ثلاث جولات
27 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
أسلوب حماس في تبادل الأسرى... ما هي الرسائل؟
‘‘إسرائيل‘‘ تفاجأت في حرب غزة لكنها لم تستطع قط أن تُفاجئ