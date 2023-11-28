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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:14

ايرواني يدحض المزاعم الصهيونية حول اطلاق القمر الصناعي الايراني "نور 3"

ايرواني يدحض المزاعم الصهيونية حول اطلاق القمر الصناعي الايراني "نور 3"
وقال ايرواني في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة وكذلك الى المندوب الصيني الذي يتولى رئاسة مجلس الامن الدولي حاليا، ردا على رسالة المندوب الصهيوني الى رئيس مجلس الأمن الدولي والتي زعم فيها بأن اطلاق القمر الصناعي نور 3 الى الفضاء بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" هو خرق للقرار الاممي رقم 2231 ، ان مزاعم المندوب الصهيوني لا اساس لها على الاطلاق لان ايران ليس لها أي نشاط يخالف القرار الاممي رقم 2231 وانها اكدت مرارا بأن كافة النشاطات المتعلقة ببرنامجها الصاروخي والفضائي متطابقة بالكامل مع حقوقها المشروعة المنصوص عليها دوليا ، كما انها شددت مرارا بأن برامجها الصاروخية والفضائية خارج نطاق وصلاحية القرار الدولي رقم 2231 الصادر عن مجلس الامن في عام 2015 وملحقاته.

وشدد ايرواني ان الكيان الصهيوني يهدف من خلال هذه المزاعم الفارغة والواضحة ، الى حرف تركيز المجتمع الدولي بشكل فوري على الجرائم الفظيعة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع ايرواني " يبدو ان اتهام ايران بالقيام بنشاطات تزعزع امن المنطقة هو للتهرب من المسؤولية والمساءلة بشأن جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد البشرية التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين المحتلة، وان ايران تطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي باخضاع الكيان الصهيوني للمساءلة بسبب جرائمه.
مصدر : وكالات
رقم : 1098674
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