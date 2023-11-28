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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:36

إيران وسويسرا تؤكدان على ان وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي

إيران وسويسرا تؤكدان على ان وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
وفي محادثة هاتفية مع نظيره السويسري " إغناسيو كاسيس" بشأن عقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مستوى وزراء خارجية الدول يوم الأربعاء، اكد امير عبد اللهيان على ان الوقف الدائم للهجمات على غزة والضفة الغربية وتحقيق استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإنساني،و إرسال المساعدات الإنسانية من أدوية وغذاء و وقود، ومنع الهجرة القسرية لسكان غزة والضفة الغربية هي إحدى الأولويات، وتحقيق هذه الأهداف تحظى بالإجماع الدولي.

وبدوره اعرب وزير خارجية سويسرا عن قلقه في هذه المحادثة إزاء الوضع الراهن في فلسطين والأراضي المحتلة، واعتبر أنه من المهم إطلاق سراح الأسرى ودعم المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية ومنع تصعيد الصراعات.

وفي إشارة الى المشاورات التي تجريها سويسرا من أجل حماية أرواح المدنيين واحترام الحقوق الإنسانية والسعي من أجل وقف إنساني لإطلاق النار، أعرب إغناسيو كاسيس عن أمله في أن تبدأ جولة جديدة من وقف إطلاق النار في المستقبل.

كما أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، و على اللقاء المباشر بين وزيري الخارجية بهدف زيادة أبعاد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1098680
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