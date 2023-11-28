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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:08

وزارة الصحة: الاحتلال استهدف في غزة 160 مؤسسة صحيةو 60 سيارة إسعاف

وزارة الصحة: الاحتلال استهدف في غزة 160 مؤسسة صحيةو 60 سيارة إسعاف
وأضاف أن وزارة الصحة بالقطاع أطلقت أمس الأحد نداء استغاثة لكافة الفرق الطبية التي استطاعت الوصول إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، ولحقت بها صباح اليوم الاثنين، و”لكننا أيضا نطالب بمزيد من الدعم لمستشفيات شمال القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمستهلكات الطبية وتوفير المناخ الملائم للمستشفيات للقيام بوظائفها في ظل العدوان المستمر والتهديدات المتكررة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع”

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “تعمد ضرب البنية التحتية في المستشفيات وتهجير السكان من مناطق الشمال إلى جنوبه، بما في ذلك الكوادر الطبية، واستشهاد وإصابة عدد كبير من الكوادر الطبية وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف، واستهداف 160 مؤسسة صحية، وخروج 28 مستشفى عن الخدمة، وهناك 63 مركزاً للرعاية الأولية أيضاً خرجت من الخدمة”.

وقال القدرة “نحن في قطاع غزة تعرضنا لعملية استهداف مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ بخنق المنظومة الصحية في أول يوم للعدوان عبر قطع الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء”.

وأضاف أن الواقع الطبي -للأسف- داخل منطقة غزة والشمال تحديداً صعب للغاية، والتهديدات الإسرائيلية مستمرة. أما “المؤسسات الأممية فلم تقم بدورها في حماية المنظومة الصحية أو فيما يتعلق بدعمها وتوفير احتياجاتها مما تسبب باِنهيار مستمر للمنظومة الصحية”.

وأضاف “المساعدات الطبية التي دخلت أقل مما هو مأمول، ومع الأسف لم يتم توجيهها أيضاً إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، وهذا يبقي المنظومة الصحية منهارة”.

كما طالب بضرورة “خروج العديد من الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج” المناسب.
مصدر : وكالات
رقم : 1098689
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