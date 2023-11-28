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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:02

الدفاع الإيرانية تعلن شراء مقاتلة "سوخوي 35" ومروحية "ميل 28"

الدفاع الإيرانية تعلن شراء مقاتلة "سوخوي 35" ومروحية "ميل 28"
وأعلن نائب وزير الدفاع الإيراني في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء الانتهاء من شراء مروحية ميل 28 الهجومية ومقاتلة سوخوي 35 وطائرة التدريب ياك 130 و أن العمل جار على استيرادها.

وأضاف: في العام الماضي أعلن وزير الدفاع عن نظام الابتكار الدفاعي، وكان هذا الإعلان فعالاً للغاية، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى أعلى التقنيات في جميع المجالات.

وتابع، في بعض المجالات نحن من بين الدول المتقدمة وفي بعض المجالات نحن على طريق التطوير. وفي هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير القدرات الداخلية، يجب علينا أيضا استخدام الطرق المختصرة لاستكمال القدرة الدفاعية، وأحد هذه المجالات هو مجال تكنولوجيا الهواء.

وأضاف، لدينا قدرات جيدة في مجال المروحيات، ولهذا نحن الأفضل في المنطقة من حيث الكمية، لكن الارتقاء بجودة المروحيات هو على جدول الأعمال.
مصدر : وكالات
رقم : 1098700
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