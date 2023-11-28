مندوب إيران في الأمم المتحدة: الاحتلال ينشر الأكاذيب ليبعد الأنظار عن جرائمه في غزة

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يسعى لتشويش الرأي العام، عبر نشر مزاعم لا صحة لها وإبعاد الأنظار عن جرائمه الوحشية العنصرية التي يرتكبها في غزة".



وفي ردّه على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن أنّ إطلاق القمر الصناعي "نور 3" مخالف للقرارات الدولية، شدّد إيرواني على أنّ هذه الادعاءات "لا صحة لها".



وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، أكد إيرواني أنّ ليس لدى بلاده أي أنشطة تخالف القرار الأممي 2231، مشيراً إلى إعلان طهران مراراً أنّ برنامجيها الصاروخي والفضائي لا يخالفان المقررات والقوانين الدولية.



وجاءت الرسالة الإيرانية رداً على تلك التي أرسلها مندوب الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن، مدّعياً فيها أنّ إطلاق "نور 3" إلى الفضاء، مِن قبل حامل القمر الصناعي "قاصد"، یُعدُّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015).



يُذكر أنّ القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإيراني أطلقت، في أيلول الماضي، القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، على متن صاروخ "قاصد".