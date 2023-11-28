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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:36
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرًا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1098714
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