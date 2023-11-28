حماس تعلن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب مساء اليوم الاثنين للحركة على قناتها على تليغرام.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة على موقع إكس، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.



ويوم 24 تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.



وتنتهي الهدنة الإنسانية الثلاثاء عند الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت فلسطين، وكانت بدأت الخميس لمدة 4 أيام، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود.