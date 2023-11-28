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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:25

قمر كوريا الشمالية يلتقط صوراً للبيت الأبيض والبنتاغون

قمر كوريا الشمالية يلتقط صوراً للبيت الأبيض والبنتاغون
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنّ قمرها الصناعي للإستطلاع العسكري "ماليغيونغ-1" التقط صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أميركية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأنّ زعيم البلاد، كيم جونغ أون، شاهد هذه الصور أثناء تلقّيه تقرير العمليات من "مركز بيونغ يانغ للتحكم العام" التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.

ووفقاً للوكالة، التقط القمر الصناعي صور البيت الأبيض والبنتاغون عند الساعة 11:36 مساءً أمس الإثنين، وكذلك صوراً لقاعدة "نورفولك" البحرية، وحوض "نيوبورت نيوز" لبناء السفن ومهبط في فيرجينيا، عند الساعة 11:35 مساء نفس اليوم.

وأكدت الوكالة أنّ الصور التي التقطها القمر الصناعي أظهرت وجود 4 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأميركية وحاملة طائرات بريطانية.

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت أمس، أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية، ورفضت ‏الإدانات الدولية بشأن إطلاقها قمراً صناعياً أخيراً "ماليغيونغ-1". وأشارت إلى أنها نجحت في وضع قمر الاستطلاع الصناعي في مداره، ومتعهّدةً بأنها ستطلق عدة أقمار صناعية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.

وأطلقت كوريا الشمالية قمراً صناعياً "ماليغيونغ-1" ، الثلاثاء الماضي، لكن مسؤولين دفاعيين ومحللين بكوريا الجنوبية يقولون إنه "لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل".

وجاء إطلاق القمر الصناعي بعد فشل محاولتين في أيار/مايو وآب/أغسطس، حيث ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنّ صاروخاً أطلِق الثلاثاء الماضي، ووضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره"، وقد أكدت كوريا الجنوبية من جهتها نجاح هذه العملية.

ويوم الجمعة الماضي، احتفل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بحضور علماء وأفراد من عائلته بـ"عصر جديد من القوة الفضائية" بعدما وضعت بلاده في المدار قمراً صناعياً لأغراض الاستطلاع، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
مصدر : وكالات
رقم : 1098747
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