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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:03

بعد حرب غزة.. نتنياهو يوضح مصير تطبيع العلاقات مع السعودية

بعد حرب غزة.. نتنياهو يوضح مصير تطبيع العلاقات مع السعودية
ورجّح نتنياهو إمكانية مواصلة تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو ان كيان الاحتلال سيكون قادرا على تطبيع العلاقات مع السعودية وتوسيع التطبيع مع "مع الدول العربية" بما يتجاوز توقعاته بعد "هزيمة حماس" على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل" لا تزال على جدول الأعمال، رغم الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.

وفي 3 تشرين الثاني الجاري، أفاد موقع "Semafor"، نقلا عن مصادر في دول عربية والولايات المتحدة، أن السعودية والإمارات تخططان لمواصلة التقارب دبلوماسياً واقتصادياً مع الكيان الإسرائيلي، على الرغم من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي أيلول 2020، وقّع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، وثائق حول تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وعقب ذلك، أعلن السودان والمغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال، وقبل ذلك لم تكن لتل ابيب علاقات دبلوماسية إلا مع مصر والأردن من بين الدول العربية.

وقد وصل إيلون ماسك إلى الكيان الإسرائيلي امس الاثنين، وبعد ذلك، قام برفقة نتنياهو بزيارة كيبوتس كفار عزة، إحدى أكثر المستوطنات الإسرائيلية تضررا نتيجة هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حركة "حماس".
رقم : 1098764
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