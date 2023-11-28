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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:37

الصين تردّ على أنباء بشأن انتشار الالتهاب الرئوي: لا داعي للقلق

الصين تردّ على أنباء بشأن انتشار الالتهاب الرئوي: لا داعي للقلق
وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين، في إحاطة إعلامية: "أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين أمر آمن، ولا داعي للقلق".

وأشار الدبلوماسي إلى أنّ: "اللجنة الوطنية للصحة، في جمهورية الصين الشعبية، استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق مؤتمرًا صحفيًا حول الوضع الحالي".

وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أبلغ ممثلو اللجنة الوطنية للصحة للصين عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود المتعلّقة بـ"كوفيد-19"، وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة، بما في ذلك الأنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما (عدوى بكتيرية تصيب عادة الأطفال الصغار)، والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس "كورونا" المستجد. وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نشرت عدّة وسائل إعلامية تقارير عن التهاب رئوي غير مشخّص بين الأطفال في شمال الصين.
رقم : 1098769
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