إعتقال المتهم بإطلاق النار على ‭3‬ فلسطينيين في أميركا

واعتقل عملاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، المشتبه به ويدعى "جيسون جيه إيتون"، 48 عاما، أثناء تفتيش منطقة إطلاق النار بعد الساعة 3:30 مساء بقليل، يوم الأحد.



وقالت الشرطة بالولاية إنه تم جمع الأدلة أيضا أثناء تفتيش شقة إيتون في مبنى يقع بالقرب من مكان إطلاق النار.



وأضاف مسؤولون بالولاية أن الرجال الثلاثة، الذين يبلغ عمر كل منهم 20 عاما ومن أصل فلسطيني، كانوا يزورون منزل أقارب أحد الضحايا في برلينغتون لقضاء عطلة عيد الشكر وكانوا يسيرون في الشارع عندما اقترب منهم رجل بمسدس وأطلق أربع طلقات على الأقل.



وقالت الشرطة يوم السبت إن اثنين من الرجال الثلاثة في حالة مستقرة، بينما أصيب الثالث "بإصابات أكثر خطورة"، مضيفة أن اثنين من الرجال أصيبوا بالرصاص في الجذع بينما أصيب الثالث في الأطراف السفلية.



وقال قائد شرطة بيرلينغتون جون مراد -في بيان له بيوم الأحد- "أتقدم بأحر التعازي للضحايا وعائلاتهم، في هذه اللحظة المشحونة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث ولا يشك في أنه ربما كان جريمة بدافع الكراهية.



ولقد كنت على اتصال بالفعل مع شركاء التحقيق والادعاء الفيدراليين للتحضير لذلك إذا ثبت ذلك".



وأضاف مراد: "الحقيقة هي أننا لا نعرف حتى الآن القدر الذي نريده الآن، لكنني أحث الجمهور على تجنب التوصل إلى استنتاجات بناء على تصريحات من أطراف غير معنية والذين يعرفون أقل من ذلك"، وقال إن اثنين من الضحايا كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية وقت إطلاق النار، وإن اثنين من الضحايا مواطنان أمريكيان، والثالث مقيم قانوني، وهم طلاب يدرسون في جامعات أمريكية.